Bei den vernetzten Sextoys sind die Hersteller weiter, hier gibt es schon Produkte, die tauglich sind für den Massenmarkt – und gezielt von Kunden nachgefragt werden, sagt Uta Barkow. Sie leitet eine Berliner Filiale des Erotikhändlers Beate Uhse. Per App lassen sich verschiedene Vibrationsmodi auf Vibratoren laden und das alte Konzept der Teledildonics, der Idee von Sex über Distanz per Gadget, lässt sich heute tatsächlich umsetzen.



"Es werden immer mehr Fernbeziehungen geführt. Solche Paare interessieren sich besonders für Toys, die man per App fernsteuern kann", sagt Barkow. "Wir müssen viel mobiler sein als früher, sind viel unterwegs, das spiegelt sich auch in der Sextoy-Branche wider", glaubt sie.

In der roten Videobox von VR Pleasure wird es in der Dunkelheit nach einer Weile stickig, auch wenn mein virtueller Penis noch durchhält. Ich ziehe die Brille aus, ein Mitarbeiter kommt herein. Vor der Box hat sich schon eine Schlange an Männern gebildet, die neugierig hereinlugen. Später auf der Messe spricht mich einer an, er will wissen, wie es mir gefallen hat.

Er selbst, sagt er, war angetan. So richtig echt habe es sich aber noch nicht angefühlt

Dieser Artikel ist zuerst bei SPIEGEL ONLINE erschienen.