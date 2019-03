1.

Was ist der Upload-Filter?

"Upload-Filter" bedeutet, dass Online-Plattformen wie YouTube oder Facebook – also Seiten, die davon leben, dass Nutzer selbst erstellte Inhalte auf ihnen teilen – schon während des Hochladens von Videos, Bildern oder Texten prüfen müssen, ob sie irgendwie urheberrechtlich geschützt sind.

Wenn die Inhalte tatsächlich geschützt sein sollten, müssten sie sie sperren oder entsprechende Lizenzen dafür erwerben. Wenn du dich zum Beispiel in einen Screenshot von "Game of Thrones" photoshopst, dann geht das künftig nicht mehr.

Der Upload-Filter soll verhindern, dass Urheberrechts-verletzende Inhalte hochgeladen werden können und so Filmemacher, Musiker und Autoren schützen.

2.

Was bedeutet das für mich als Privatperson? Keine Memes mehr auf Facebook?

Wahrscheinlich. In den USA fallen Memes unter die Regelung des "Fair Use". In Deutschland sind Memes aus urheberrechtlichen Gründen eigentlich nicht erlaubt, werden bisher aber geduldet. (Gulden Röttger Rechtsanwälte)

Wie Uploads von Bildern bei Facebook und Co. in Zukunft ablaufen, kommt auch darauf an, wie die technische Umsetzung der Upload-Filter auf den verschiedenen Seiten aussehen wird.

Es kann sein, dass es bedeutend länger dauert, bis deine Posts und Kommentare zu sehen sein werden, weil sie erst (zum Beispiel von einem Menschen) geprüft werden müssen.

Es kann aber auch sein, dass die Upload-Filter automatisch nach Algorithmen arbeiten. Dann kann es passieren, dass diese Programme legale Inhalte wie Parodien nicht von illegalen Inhalten unterscheiden können. Im Zweifel wird wahrscheinlich mehr blockiert, als blockiert werden müsste.