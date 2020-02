Was passiert in den Akkus, wenn ich das tue?

Das kommt drauf an, was für einen Akku ich habe. Die meisten funktionieren heute über Lithiumionen, die sich in bestimmten Metalloxid-Gittern einlagern, wenn ich das Handy auflade.

Diese Gitter sind unterschiedlich stabil und verändern sich bei Wärme und Kälte, aber auch durch hohe oder besonders niedrige Spannung. Je extremer die Situation, desto weiter verändert sich das Gitter und kann keine Ionen, also keine Energie, mehr aufnehmen – dadurch geht der Akku schneller kaputt.

Es gibt aber auch andere Nebenreaktionen. Grundsätzlich gilt: Wenn ich ihn voll aufladen will, dann nicht bei hoher oder besonders niedriger Umgebungstemperatur – im Sommer oder Winter also nicht unbedingt im Auto.

Auch wenn ich gerade lange telefoniert habe oder das Handy durch viel Nutzung warm geworden ist, sollte ich mit dem Laden warten.









Die meisten Menschen hängen ihr Smartphone ans Ladegerät, wenn sie schlafen gehen. Ist das schlecht? Kann sich ein Handy „überladen“?

Bei älteren Geräten ist das eher schlecht, ja. Sie arbeiten gegen die Selbstentladung an – es fließen also permanent kleine Strommengen in den Akku, was Stress verursacht.

Bei Lithiumionen spielt das nicht mehr eine so große Rolle, weil sie grundsätzlich langsamer entladen. In der Regel sind die Geräte heute auch so programmiert, dass sie erst bei 95 Prozent wieder erneut geladen werden. Soweit kommt es nachts aber gar nicht, da das Gerät nicht genutzt wird. Nachts laden ist daher in Ordnung, das kann man schon machen.

