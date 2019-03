Diesen Job könnte ein Roboter erledigen. Aber natürlich versuche ich, dem älteren Herren zu helfen, so gut es eben geht. Schließlich war er in Vietnam. Erzählt er. Ungefragt. Über mehrere Minuten. Und er war Lehrer. An einer Grundschule. Damals gab es nämlich noch gar keine Handys.

Es dauert bis zur fünften Nachfrage, bis Keith feststellt, dass er den Grund für seinen Anruf vergessen habe und auflegt.