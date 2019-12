bento: Warum wollen Menschen sich vermessen?

Vivien Suchert: Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Selbsterkenntnis. Das hat historisch schon immer eine Rolle gespielt – früher in Worten, heute in Zahlen. Schon in der Antike beschrieben Philosophen wie Markus Aurelius Vorgänge des Körpers oder der Psyche. In tagebuchähnlichen Einträgen, ganz ohne Zahlen, stellten sie Zusammhänge zwischen der Qualität ihres Schlafes und ihres gesundheitlichen Zustandes her. Heute haben wir die technischen Möglichkeiten, Einblicke in körperliche Vorgänge zu bekommen, die wir sonst gar nicht oder nur schwer wahrnehmen könnten.