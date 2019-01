Kaum zieht man das Handy aus der Tasche, um nach dem Weg zu schauen oder den süßen Schneemann an der Straßenecke zu fotografieren, verschwinden auf einmal 50 Prozent der Akkulaufzeit. Im schlimmsten Fall kommt es gar nicht zum Foto – weil sich das Telefon schon längst verabschiedet hat.

Das Problem: Smartphone-Akkus mögen keine Kälte. Ein iPhone hat seine "Komfort-Zone" laut Hersteller zum Beispiel bei 16-22° Celsius. Bei diesen Temperaturen funktioniert das Telefon optimal. Wird das Smartphone kälter, leidet die Akku-Laufzeit erheblich. (Apple)

Damit du nicht auf einmal völlig von der Außenwelt abgeschnitten bist, solltest du dich an diese Tipps halten, um deinen Handy-Akku vor der Kälte zu schützen:

1 Trag dein Smartphone möglichst nah am Körper.

Klar, man möchte das Telefon möglichst griffbereit haben. Aber im Jutebeutel oder der Außentasche deiner Jacke ist das Smartphone nicht gut aufgehoben. Besser ist, es an einer körpernahen Stelle zu tragen – zum Beispiel einer Innentasche der Jacke. Oder, wenn sie ausreichend groß sind, in der Hosentasche. Durch die Körperwärme bleibt das Smartphone temperaturmäßig in seiner "Komfort-Zone".