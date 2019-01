Grün

Klimaschützer schwänzen die Schule: "Das hätten die Älteren für uns schon machen sollen!"

Bei "Fridays for Future" zeigen Tausende junge Menschen, dass sie alles andere als politikverdrossen sind.

Die Schülerinnen und Schüler, die zu Hunderten auf dem Hamburger Rathausplatz stehen, sind laut aber friedlich. Bei den "Fridays for Future" protestieren junge Menschen in zahlreichen Ländern seit Wochen für mehr Klimaschutz. Allein in Belgien gingen diese Woche dafür schätzungsweise 13.000 Schülerinnen und Studenten auf die Straße. Heute sind – laut Organisatoren – 1500 in Hamburg unterwegs.



Angestoßen hat die Bewegung die 15-jährige Greta Thunberg aus Schweden. Seit sie im vergangenen August erstmals die Schule schwänzte, um gegen den Klimawandel zu protestieren, schlossen sich immer mehr junge Leute ihrem Beispiel an.

In Deutschland gibt es auch kritische Stimmen. Die Junge Union Baden-Württemberg forderte kürzlich, Abwesenheit für Klimaschutz-Proteste ins Zeugnis einzutragen – als Fehlzeit. Der Chef der CDU-Jugendorganisation, Philipp Bürkle, polterte dazu: "Die Lehrkräfte haben Schulschwänzen entsprechend konsequent zu ahnden."

Aber warum gehen junge Menschen bei -2 Grad auf die Straße und bleiben nicht einfach im Bett oder – wie es sich laut JU gehört – im Klassenzimmer?

Wir haben sechs junge Menschen gefragt:

Milad und Alexander, beide 18