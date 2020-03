Höher, weiter, dümmer

Überraschend: es gehen doch tatsächlich teure Handys dabei zu Bruch. Erfunden hat das Spiel Petr Svarovsky, ein Künstler aus Oslo. Er hatte vor allem ein Ziel: möglichst viele teure Handys zerschmettern. "The original idea was to have very expensive gadgets, which people in certain societies buy just to show off, and to get them to throw it", sagte er der Wired. Der Konsumgesellschaft den Spiegel vorhalten – dieses Ziel hat Petr Svarovsky erreicht.

Die Kommentare im Google Play Store schwanken zwischen Empörung und Ironie. Apple hat die App aus Angst um seine Smartphones gar nicht erst zugelassen. Die offizielle Begründung: Das Spiel fördere ein Verhalten, das zur Beschädigung des Handys führen könnte.