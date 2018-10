Grün

Dänemark führt Klima-Label für Lebensmittel ein

Wäre das auch etwas für Deutschland?

Wie sieht die Klima-Bilanz unserer Lebensmittel aus? Bei einer europäischen Kartoffel mit Sicherheit besser als bei einer mexikanischen Avocado. Damit Verbraucher das jetzt besser einschätzen können, führt Dänemark eine entsprechende Kennzeichnung ein.

Und zwar soll es bald Angaben zu Transportwegen, Kühlung oder dem Energieverbrauch geben. Die Regierung möchte dafür in der kommenden Woche eine Plakette präsentieren. Dann wird in Dänemark auch ein neuer Klimaentwurf präsentiert. (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag)



Was hat Dänemark genau vor?

Okay, eine Avocado wächst leider nicht in unseren Gärten. Dass diese und andere Lebensmittal also nicht gerade gut für das Klima sind, ist eigentlich klar. Aber wie schädlich sind sie genau? Und was ist mit einer Flasche Limonade? Oder mit abgepacktem Hackfleisch?

Bei der Vergabe der Plakette müssten allerdings mehrere Überlegungen herangezogen werden. Es würde in Zukunft nötig sein, die Klimabelastung mit den Nährwerten eines Produktes in Verhältnis zu setzen, sagte der Direktor des Bauernverband Landbrug & Fødervarer, Morten Høyer. (The Local)