Was brauchst du dafür?

Ideen, Bastelmaterial, einen Drucker oder gute Kontakte zu einer Druckerei.

Wie kannst du damit verdienen?

In Berlin verkauft ein Anbieter die Team-Sticker für fünf bis zehn Euro. Das Problem dabei: Die Rechte für sämtliche Logos und Bilder von "Pokémon Go" liegen bei Niantic, The Pokémon Company und Nintendo. Du machst dich mit der Verwendung, insbesondere für kommerzielle Zwecke, strafbar. Es bietet sich also an, eigene Ideen in Zusammenhang mit dem Spiel zu entwickeln, die du drucken kannst. In Pinneberg häkelt jemand zum Beispiel Pokébälle.

