Abschließende Punktebewertung:

Spaß: 4/5 – So aufregend das Neue an Live-Auktionen zunächst ist und so spannend die Objekte sind, die du selbst ins Auge gefasst hast – so öde kann es sein, wenn vor dem Objekt deiner Begierde erstmal eine Stunde lang alte Briefmarkensammlungen versteigert werden. Deshalb ein Punkt Abzug.

Lernfaktor: 4/5 – Du machst dich mit dem Auktionsgeschäft vertraut und kannst einiges über Kunstgeschichte lernen. Und natürlich kannst du viel besser bei "Bares für Rares" klugscheißern.

Gemeinschaftsgefühl: 3/5 – Du kämpfst mit Menschen, die du nicht siehst, um etwas, das jemand live anpreist, der ebenfalls woanders ist. Aber wenn du es bekommst, sagt er deine Bieternummer in die Kamera und "Herzlichen Glückwunsch". Hach.

Social-Media-tauglich: 3/5 – Natürlich kannst du eine Live-Story von deiner Lieblingsauktion machen oder deine gewonnenen neuen Schätze fotografieren und teilen.