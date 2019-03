Wer wissen will, wie sich der Sex der Zukunft anfühlt, muss nach Düsseldorf fahren. Denn im dortigen NRW-Forum gibt es derzeit einen Darkroom, der voller Sexroboter sein soll. Wer will, darf sie auch ausprobieren, berichtet der WDR. Der Raum ist Teil des zweitägigen Digitalfestivals "META Marathon". Das Ausstellungsgebäude hat rund um die Uhr geöffnet, 42 Stunden am Stück. Wer will, kann zwischen Robotern auf einem Feldbett schlafen, mit ihnen "leben, lieben, feiern und arbeiten", wie die Veranstalter schreiben.