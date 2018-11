Klar, das sind alles dumme Klischees, aber viele glauben eben doch, dass es sie zu attraktiveren Typen macht. Und wer auf die Schmerzen beim Tattoo stechen keinen Bock hat, kann das jetzt einfach mit einer App regeln. "Manly" heißt das Ding, "männlich" auf Deutsch. Damit verwandelt man sich in fünf Minuten in so etwas wie das ausgewachsene Baby von Jan Leyk und Kollegah.

Das Ganze ist so herrlich bekloppt, dass wir es für dich ausprobiert haben.

Wie funktioniert Manly?

Du suchst dir ein Bild aus deiner Bibliothek aus und editierst drauf los. Man kann Hüften schmälern, vorgefertige Bärte und Tattoos ankleben und sogar die Hautfarbe verändern.