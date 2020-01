Warum gerade jetzt?

Wer will Büchern vertrauen, wo doch schon der dreiseitige Mietvertrag kaum noch Sicherheit bietet? In Zeiten, in denen die Samwer-Brüder ("Zalando") ihr Internetgeld in Immobilien stecken und sogar Ärzte auf die Straße setzen ("Berlin"), bleibt Minimalismus erste Bürgerpflicht. Was man nicht hat, kann einem schließlich auch niemand mehr wegnehmen.