Erdogan am Ende? Wie junge Türkinnen und Türken jetzt die Zukunft planen

Die Türkei steht vor einer möglichen politischen Wende – und das wegen einer Bürgermeisterwahl. In Instanbul waren die Wählerinnen und Wähler am Sonntag aufgerufen, einen neuen Stadtchef zu bestimmen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte gehofft, der Kandidat aus seinem Lager würde den Posten ergattern. Doch gewonnen hat mit großem Abstand Ekrem Imamoglu – der Erdogan-Kritiker. (SPIEGEL)

Das ist in Istanbul eine kleine Sensation – und für die Türkei unter Recep Tayyip Erdogan von größter Bedeutung.

In Istanbul leben rund 16 Millionen Menschen, ein Fünftel aller Türkinnen und Türken. Was in der Metropole passiert, beeinflusst das ganze Land. Eigentlich fand die Wahl schon im März statt, doch Erdogan ließ das Ergebnis annulieren und nun – mitten in der Ferienzeit – noch mal wählen.

Damals hatte Imamoglu etwa 14.000 Stimmen Vorspruch auf Erdogans AKP-Kandidaten. Nun sind es nach vorläufigen Ergebnissen mehr als 730.000 Stimmen. Und auf den Straßen Istanbuls wurde die ganze Nacht gefeiert: