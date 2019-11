Daraus das perfekte Ich zu formen, ist eine Fleißaufgabe, die durchaus dauern kann. Doch vielen Nutzerinnen und Nutzern erscheint die Selbstherrichtung als eine Aufgabe, die in Zeiten von Selfcare und Achtsamkeit durchaus auch Freude bereiten kann. Endlich eine kleine Nase – ganz ohne Ausflug in eine Schönheitsklinik. Am Ende gibt es für die Mühen 24 unterschiedliche Gesichtsausdrücke, die an bekannte Emojis erinnern: Lachen, Zwinkern, Lieben, Weinen, Schnarchen. Fürs Fluchen gibt es hingegen nur noch einen schwarzen Balken vor dem Mund.

Schlechte Laune, digitaler Protest und Streit sind in der Welt von Apples Memojis nicht vorgesehen.

Auch das Gesicht von Donald Trump lässt sich, so die Erkenntnis eines Selbstversuchs, als Memoji nicht nachbauen – Solarium-Augenringe, tiefhängende Backen und fliehendes Stirnhaar fehlen selbstverständlich. Selbst der dollste Versuch einer Karikatur erinnert am Ende höchstens an das Halloween-Kostüm eines gut gelaunten 13-Jährigen.