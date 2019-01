Wie waren die Reaktionen?

Erwartbar. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nahm die Aussagen der Ärztinnen zum Anlass, gegen die Umweltlobby zu wettern und sagte, er werde es bei einem EU-Ministertreffen zum Thema machen, die bisher geltenden Grenzwerte zu überdenken (SPIEGEL ONLINE).

Gleichzeitig meldeten sich etliche deutsche und internationale Ärzte, die den Aussagen ihrer rebellischen Kollegen hart widersprechen. Sie sagen: Stickoxide und Feinstaub sind sehr wohl gefährlich für Menschen und das Absenken von Grenzwerten wäre ein großer Rückschritt (SPIEGEL ONLINE).

Zur Einordnung: Das Positionspapier der Grenzwerte-Kritiker war Anfang Januar an die rund 3800 Mitgliederinnen und Mitglieder des Lungenärztinnenverbandes Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP) verschickt worden – doch nur 112 unterschrieben es. Die Kritiker sind also klar in der Unterzahl. Die DGP selbst verwies während der Debatte nochmal auf ein eigenes Positionspapier vom November 2018, in dem die Folgen der Luftverschmutzung erklärt werden.