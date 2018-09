Bisher ist nur Episode eins von fünf erschienen, aber die ist schon ein guter Vorgeschmack auf das, was die Serie in den kommenden Monaten schaffen könnte. Nämlich das, was Videospiele anderen Medien eigentlich voraus haben: Sie lassen Spielerinnen und Spieler etwas nicht nur mitfühlen, sondern am eigenen Leib spüren. Und gerade die hier gezeigte Perspektive ist eine, die viele erwachsene Entscheider dringend mal einnehmen sollten.

"Life is Strange 2" ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Das Spiel erscheint in fünf jeweils etwa zwei- bis dreistündigen Episoden, die erste davon ist seit dem 27. September veröffentlicht.