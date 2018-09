Gerechtigkeit

Was Merkel einem Flüchtlingsgegner im CDU-Livechat antwortet

Er sagt: "Ich habe richtig Angst"

Angela Merkel hat auf Wahlkampfmodus geschaltet – und arbeitet nun vor allem erst mal am Rückhalt in ihrer eigenen Partei. Am Donnerstagabend stellte sich die Bundeskanzlerin in einem Live-Chat den Fragen von CDU-Mitgliedern aus ganz Deutschland. Die CDU hat das Event in einem internen Netzwerk gesendet, es aber auf Twitter und Instagram Stories begleitet.