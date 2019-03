Was glaubst du: Warum ist gerade die kindliche Unschuld ein so beliebtes Fotomotiv?

Vermutlich ist es mit Menschenbabys genau wie mit Welpen oder Kätzchen. Etwas Süßes guckt man sich gerne an. Außerdem hat es sicher viel mit Stolz zu tun. Eltern möchten ihr Kind gerne präsentieren – das kennt man ja auch aus Gesprächen mit Eltern: Das Kind ist sehr oft Thema.

Ich glaube auch, dass der Mensch an sich gerne ein stiller Beobachter ist, vor allem in Situationen, die eigentlich sehr intim und privat sind. Davon leben schließlich Promi-Magazine: Was passiert, wenn die Kameras aus sind? Instagram erlaubt uns oft einen sehr privaten Einblick in das Leben anderer Leute. Das Problem bei Kindern ist nur, dass Menschen davon betroffen sind, die selbst kein Mitspracherecht an diesem System haben.

Manche antworten darauf, man könne die Kinderfotos auch wieder löschen – zum Beispiel, wenn das Kind älter wird.



Lösch' du mal ein Bild aus dem Internet! Woher willst du wissen, wer das schon heruntergeladen hat? Und was ist das für ein Gedanke, ein Bild erst zu veröffentlichen und dann zu sagen: "Wenn es dich stört, kann ich es wieder löschen."

Wir nehmen in Kauf, dass Kinder die Posts später mal ätzend finden könnten. Wie ist es für das Kind, wenn es das Internet später aktiv nutzt? Es lernt seine eigene Identität im Netz kennen und kann sich gar nicht mehr aussuchen, wie es sich selber dort darstellen möchte.