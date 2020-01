Ich habe das Video inzwischen auf privat gestellt, weil ich verhindern wollte, dass weiterhin Menschen ein Video sehen, in welchem ich unabsichtlich falsche Informationen vermittelt habe.

bento: Wie kam es überhaupt zu dem Video?



Laura Sophie: Ich habe auf TikTok bemerkt, dass viele in meiner Zielgruppe nichts über den Konflikt zwischen der USA und dem Iran mitbekommen haben. Der Hashtag WW3 ist aber seit Tagen sehr populär. Deshalb wollte ich ein Video aufnehmen, in dem ich die Situation so erkläre, wie ich sie durch die Medien verstanden habe. Ich hatte wirklich eine gute Absicht.

Der Hashtag #WWIII stand am vergangenen Wochenende stundenlang in der Trend-Übersicht von Twitter. Auf TikTok wurden Videos mit dem Stichwort vielfach im Empfehlungsbereich "For You" angezeigt. Innerhalb kurzer Zeit wurde aus der halb-ernsten Diskussion um einen dritten Weltkrieg so ein Meme, das in klassischen Medien jedoch tagelang keine Rolle spielte.