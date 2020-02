Gerechtigkeit

Nach der Schlägerei in Bautzen wollen rechte Gruppen plötzlich reden

Konsequenzen gibt es bislang nur für die Flüchtlinge

Am Mittwoch prügeln im sächsischen Bautzen Rechte und Flüchtlinge aufeinander ein. Jede Seite hat ihre eigene Version, wie der Streit begann – und Aktivisten ihre eigene Meinung, was die Nacht über Fremdenfeindlichkeit und Integration in Deutschland aussagt.

Auch vor Ort haben die Zusammenstöße Eindruck hinterlassen. Die Stimmung in Bautzen ist angespannt – aber ausgerechnet einige rechte Gruppen wollen nun auf Dialog setzen.

Was ist seit Mittwoch passiert?

Als Reaktion auf die Auseinandersetzungen hatte die Polizei vor Ort eine Ausgangssperre verhängt – und zwar für die Flüchtlinge. In der Nacht zum Freitag blieb es daher laut Polizeiangaben ruhig, die Asylbewerber mussten in ihren Unterkünften bleiben. "Die unschönen Szenen, wie sie an den vergangenen Abenden am Kornmarkt zu sehen waren, gab es heute nicht", sagt Polizeidirektor Uwe Kilz.