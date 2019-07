"Mein Selfie bekommt nur 30 Likes, aber sie bekommt 300.000" ist vielleicht ein naiver, aber eben doch auch menschlicher Gedanke. Die Conclusio: Man muss eben auch so aussehen, wie die Models aus der Filter-Blase Instagram. Nur so wird man ebenso sehr gemocht wie das Vorbild. (Deutschlandfunk) Der zerstörerische Einfluss auf das Körperbild geht so weit, dass Menschen sich sogar operieren lassen, um wie ihr digitales Ich auszusehen. Nicht mit Snapchat-Hundeohren, aber doch so wie mit "Mayfair". (Guardian)

Verschwinden werden die Filter und bearbeiteten Gesichter durch die versteckten Likes nicht, aber immerhin sind Menschen so nicht mehr "quantifizierbar schöner" als andere.