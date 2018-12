Der Weg dahin ist allerdings nicht so einfach: Es braucht eine einheitliche Ästhetik, eine einigermaßen große Follwerzahl und einen Markenkern. Und natürlich man vor allem: Auftraggeber. Das sind meistens Agenturen – und die wollen sehen, was du bereits vorzuweisen hast. Welche Produkte hast du schon beworben, welche Kampagnen begleitet? Ohne ein gutes Portfolio ist es schwer, an Kunden zu kommen.

Influencer: Der erste Auftrag ist der schwerste

Immer mehr angehende Influencer versuchen es daher mit einer Taktik, die in den USA "Fake it until you make it" genannt wird. Wie "The Atlantic" berichtet, erfinden immer mehr Instagrammer Werbedeals, posten Produktbilder, verbreiten Werbebotschaften. Allerdings ohne Bezahlung, sondern auf eigene Rechnung.