Musik

Berlin brennt: Rap-Video zu den Feuerwehrprotesten geht auf YouTube steil

"Hörst du nicht Senat?"

"Berlin brennt" – So lauter der Titel eines Rap-Videos des Berliner Feuerwehrmannes Christian Köller. Gemeinsam mit Kollegen steht er in dem Video vor einer brennenden Mülltonne und klagt den Berliner Senat an: