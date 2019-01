Denn: Influencer sind supersympathisch, total authentisch und deshalb tolle Werbefiguren. Sie werben nur für Produkte, hinter denen sie "hundertprozentig stehen", wie sie selbst oft betonen. Wie groß ihr Einfluss auf ihre jungen Fans und deren Kaufentscheidungen ist, war bei diesem Treffen von YouTubern, die Geld verdienen wollen, und Werbebranche, die Reichweite sucht, zu beobachten.

Als Stargast holte man die 22-jährige Bianca Heinicke, also Bibi, die mit dem schlichten Zusatz "2,5 Millionen Abonnenten auf YouTube" angekündigt wurde. Die hat sie in ihrem Kanal BibisBeautyPalace versammelt, wo sie Schminktipps gibt, Einkäufe präsentiert, mit ihrem Freund herumalbert. In Berlin zeigte Bibi, was alles geht, und die versammelten Firmen und Werber berauschten sich an den neuen Reichweiten.

Das sah man beim Auftritt eines Social-Media-Managers von Neckermann-Reisen.

Das Problem: Der Neckermann-Kunde ist im Durchschnitt 51 Jahre alt.

Die Lösung: Bibi.

Die Firma schickte Bibi und ihren Freund erst nach Berlin und in die Türkei, später auf die Malediven und nach Bulgarien, immer in Neckermann-Anlagen. Bibis zugehörige Follow-me-around-Videos brachten dann 8,3 Millionen Abrufe. "Wirklich gigantisch", sagte Martin Widenka von Neckermann dazu.

Auf die Frage, ob das alles auch nachhaltig ist, sagte er: Wer heute auf YouTube "Malediven" sucht, bekommt als ersten Treffer immer noch Bibis "Traumurlaub Maleviden"-Clip vom Januar angezeigt.

Man habe Bibi daraufhin "in die Klassik geshiftet", sie also auch im leicht angestaubten Neckermann-Katalog abgedruckt. Bibi postete dann ein Foto von sich im Bikini und mit dem Hinweis, dass sie nun im Katalog zu finden sei. Widenka las vor: 6000 Favoriten auf Twitter ("schafft sonst nur die Russenmafia"), 58.000 Likes auf Facebook und 100.000 auf Instagram.