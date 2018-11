Das Konzept ist so erfolgreich, dass Nachahmer nicht lange auf sich warten ließen: Schon 2017 kam ein Ableger für Dino-Fans heraus. "Jurassic World Alive" konnte aber nicht so richtig zünden. Denn anders als bei Pokémon gab es hier keine all zu große Fan-Base, die mit der App wieder einen Teil ihrer Kindheit durchleben konnte. Bei einem neuen Ableger ist dies allerdings der Fall.

Vorhang auf für "Harry Potter"!

Mit der App "Harry Potter: Wizards Unite" will die Firma Warner, die auch die Rechte für die "Harry Potter"-Filme hat, Fans nun richtig glücklich machen – und kräftig an ihnen verdienen. Der erste Trailer zum Spiel verrät nun grob, in welchem Szenario Spielerinnen und Spieler sich wiederfinden.