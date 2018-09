Derzeit wird in Deutschland heftig über die Fotos in den Ausweisen und Pässen der Bürger gestritten: 2017 wurde das Personalausweisgesetz geändert; es erlaubt nun nicht nur Strafverfolgern, sondern etwa auch Geheimdiensten und dem Zoll, direkt und automatisiert auf die in den Meldeämtern gespeicherten Bilder zuzugreifen - zum Entsetzen von Datenschützern und Bürgerrechtlern.

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte etwa hat im Juli beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie fürchtet umfassende Überwachungsmöglichkeiten, denen man sich als Bürger kaum entziehen könne: Es "erfolgt eine Erhebung der biometrischen Daten flächendeckend von nahezu allen Deutschen", heißt es in der Beschwerdeschrift.