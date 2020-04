Worum geht’s?

"A Way out" spielt im Kalifornien der Siebziger. Vincent Moretti und Leo Caruso lernen sich als Insassen in einem Gefängnis kennen. Beide müssen lange sitzen, der gemeinsame Ausbruch ist schnell beschlossene Sache. Die abenteuerliche und in vielen Momenten glückliche Flucht wird mit jeder Spielminute spannender – spätestens dann, wenn Waffen ins Spiel kommen. Zwischen all der Action wird in ruhigen Momenten die Vergangenheit und Motivation der so unterschiedlichen Charaktere in Szene gesetzt. Ein guter kooperativer Italo-Gangster-Roadmovie.