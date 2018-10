Die Kirche hat jetzt ein eigenes "Pokémon Go" – doch statt Monstern suchen die Spielerinnen und Spieler in "Follow Jesus Christ Go" Heilige und andere biblische Persönlichkeiten.

Wie funktioniert "Follow JC Go"?

Die App funktioniert im Prinzip wie "Pokémon Go". Die Spielerin oder der Spieler erstellt sich einen Avatar und bewegt diesen dann innerhalb der Spielwelt, indem sie oder er sich auch in der realen Welt bewegt. Per GPS erkennt das Spiel, wohin man geht, und bewegt auch den Avatar in der Spielwelt auf dem Handy an entsprechender Stelle.

Auf dem Weg durch die reale und die Spielwelt begegnen den Spielern allerdings keine Pokémon, sondern Heilige und anderen Personen aus der Bibel.