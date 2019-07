Das einzig Gute an langweiligen Meetings, Klausuren oder Telefonaten ist doch, dass man stundenlang an Sachen rumfummeln kann. Egal ob nun mit dem Kugelschreiber zu klicken, am Ehering zu drehen oder mit dem Fingernagel an dieser kleine Delle an deinem Handy rumzuspielen – all das ist einfach unglaublich befriedigend.