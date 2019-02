Streaming

Was sich "Bachelor", "Love Island" & Co. von Netflix' "Dating Around" abschauen können

Es gibt wenig, das uns so nervös macht, wie ein Date. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Bei den einen sind es Bindungsängste oder zu hohe Erwartungen, bei den anderen vielleicht die eigene Unsicherheit oder auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit.

Oft scheitert es aber schon an der Suche nach einem Date. Doch wer im Zeitalter von Tinder, Grindr und Co. nicht fündig wird, der lässt sich einfach verkuppeln. Von Freundinnen und Freunden – oder vom Fernsehen.

Ob "Der Bachelor", "Die Bachelorette" oder "Love Island" – die Auswahl an Datingshows ist groß. Die wahre Liebe findet man dort aber nur selten.

Konkurrenz gibt es jetzt aber von Netflix. Pünktlich zum Valentinstag veröffentlichte der Streamingdienst seine erste Datingshow, die auf den Namen "Dating Around" hört. In sechs Folgen stürzen sich sechs Frauen und Männer mit ihren Dates in das New Yorker Nachtleben – und es ist überraschend gut.

Das Konzept: Der oder die Suchende trifft an fünf Abenden auf fünf Menschen und begibt sich direkt auf das erste Date mit ihnen.

Schnell wird klar, dass es sich bei "Dating Around" um eine Sendung handelt, von der "Der Bachelor", "Die Bachelorette" und Co. etwas über (Blind) Dates lernen können. Zum Beispiel:

1 Das Date muss nicht von Anfang an perfekt sein.

Es darf auch gerne etwas unbeholfen sein. Schließlich hat man das Gegenüber erst seit wenigen Minuten vor sich. Spätestens nach der ersten Unterhaltung sollte sich das gelegt haben.

In Folge 1 überrumpelt Victoria ihr Date etwas mit ihrem Humor, zerschlägt damit aber jeden Anflug von peinlicher Stille – und sichert sich so sogar ein zweites Date.

Aber keine Sorge, falls sich das Unangenehme doch nicht legt: Es besteht kein Zwang, eine Verabredung fortzuführen.

2 Die Welt besteht nicht nur aus heterosexuellen Menschen.

Während in den meisten Shows Männer die Frauen und Frauen die Männer daten, kommen bei "Dating Around" auch Dates von queeren Menschen zustande. In Folge 3 datet Produktionsdesigner Lex fünf Männer, in Folge 6 erklärt ein Date der lesbischen Mila, warum ihre Bisexualität nicht bedeutet, dass sie sofort mit jedem schlafen will, der ihr über den Weg läuft.

3 Auch ältere Menschen gehen auf Dates.

Spätestens seit "Grace and Frankie" wissen wir, dass, obwohl viele es nicht so richtig wahrhaben wollen, ältere Menschen sehr wohl ein Liebesleben haben. Und natürlich haben sie auch jedes Recht darauf. Leonard, der nach dem Tod seiner Frau auf der Suche nach einer Beziehung ist, beweist mit seinen Dates sogar, dass junge Menschen noch so viel von seiner Generation lernen können.

Zum Beispiel, dass es kein "Dealbreaker" ist, auch mal ehrlich zu sein und Dinge so zu sagen, wie sie ihr oder ihm in den Sinn kommen – ohne fürchten zu müssen, dass man vom Date dafür verurteilt wird: