Das will der Zuckerberg-Konzern nun ändern: Mehr als zwei Billionen Posts auf der Seite sollen durchsuchbar werden, schreibt TechCrunch (dort gibt es auch Screenshots der neuen Funktion). Also nicht nur die von Freunden oder geliketen Seiten, sondern alles, was irgendjemand und irgendeine Gruppe öffentlich gepostet hat. Etwa wer zu "Pegida" schreibt oder was verschiedene Medien zu Flüchtlingen schreiben. Bereits in den kommenden Tagen soll die neue Funktion in den USA verfügbar sein.

Wer zum Beispiel die Nachrichtenlage zu einem bestimmten Thema checken wollte, musste bisher zu Google News gehen. Wer sich mit anderen live zu einem Event austauschen will, sucht häufig auch Twitter nach dem entsprechenden Hashtag. Künftig könnte beides auch gut auf Facebook möglich sein.