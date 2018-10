"Hilfe, wie seh’ ich denn aus?", rief meine Mutter. "Oh Gott, so seh’ ich aus? Mach dieses Ding aus, schnell, schnell. Das verzerrt ja. So seh’ ich doch nicht aus. Weg, weg, schnell!“

Mein Einwand, dass wir dann ja auch telefonieren könnten, wurde nicht gelten gelassen. „Wieso? Ich will dich ja sehen!“

Zugegeben, ich mag Videoanrufe auch nicht so gerne. Wenn wir also skypen, dreht jeder seine Kamera so in die Ecke, dass nur die Wand zu sehen ist. Unterhalten sich zwei Raufasertapeten.