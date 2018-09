Denn "Orbital Reflector" hat keine technische Funktion, er ist als "rein künstlerische Geste" gemeint.

Er "dient keinen militärischen, kommerziellen oder wissenschaftlichen Zwecken", heißt es in einem Video zum Projekt. "Es ist in vielfacher Weise das Gegenteil jedes Satelliten, der je in die Umlaufbahn gesetzt wurde."

Genau diese Zweckfreiheit lässt einige Astronomen aufstöhnen. Als im Januar der Luftfahrtingenieur Peter Beck aus Neuseeland ein Art Discokugel namens "Humanity Star" ins All schoss - ebenfalls als Kunstobjekt -, fürchteten einige um die Genauigkeit ihrer Messungen. "Es ist die Weltraum-Entsprechung einer neonfarbenen Werbetafel direkt vor deinem Schlafzimmer", sagte damals Astrophysiker Jonathan McDowell vom Center for Astrophysics (CfA), das von der Harvard-Universität und der Smithsonian Institution betrieben wird. Das Online-Magazin "Gizmodo" äußerte sich weitaus drastischer: "Hey Künstler, hört auf, glänzenden Scheiß ins All zu setzen." (SPIEGEL ONLINE)