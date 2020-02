Um Mitternacht war es soweit: Während TV-Anbieter in Berlin den Aufbruch in eine neues Zeitalter feierten, wurden bei Millionen Fernsehzuschauern die Bildschirme schwarz. Denn pünktlich zum 29. März wurde in vielen Teilen Deutschlands DVB-T abgeschaltet.

Über Antenne kann man jetzt nur noch das neue DVB-T2 HD – es ist ein großer Kürzel-Spaß – empfangen. Doch dafür müssen viele Zuschauer erst neue Geräte anschaffen.