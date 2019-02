An sich ein nützlicher Hinweis. Aber was soll das Zwinkern? Denkt die sendende Person, dass ich mit dieser Kritik nicht umgehen kann, wenn sie nicht von einem grinsenden Emoji begleitet wird? Soll es sagen: "Hey, nimm's nicht so schwer! Das Leben geht weiter! Auch wenn du gedacht hast, dass der Termin am 21. ist: Du bist immer noch ein wertvolles Mitglied dieser Gemeinschaft"? Ist das wirklich nötig?

Oder wenn dir jemand etwas erklärt, zum Beispiel:

"Das Museum hat montags zu. 😉"

Auch hier – eigentlich eine ganz einfache, sogar hilfreiche Information. Hätte man das Zwinkern nicht einfach weglassen können? Oder soll es vielleicht doch eine zweite Bedeutungsebene hinzufügen? Will mich der Absender möglicherweise darauf hinweisen, dass die meisten Museen montags Ruhetag haben, und ich folglich ein Kunst- und Kulturbanause bin?