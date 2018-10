Today

Dieser Moderator hat sich über Daniel Craig lustig gemacht – jetzt folgt die Strafe

Zwei Fragen und ein Video

Der britische Moderator Piers Morgan hat sich auf Twitter darüber lustig gemacht, wie "unmännlich" Schauspieler Daniel Craig sein Kind hält. Jetzt folgte in seiner eigenen Show "Good Morning Britain" die Strafe.

Warum hatte Piers Morgan diese Strafe verdient?

Der Moderator Piers Morgan hatte sich auf Twitter darüber lustig gemacht, dass Daniel Craig sein Baby in einerm Tragetuch durch die Stadt trägt. Das würde ihn "entmännlichen".

Tausende Männer posteten darauf unter Morgans Tweet Bilder von sich, wie sie ihre Kinder ebenfalls in Tragetüchern halten, darunter auch Martial-Arts-Kämpfer Alex Volkanovski. "Captain America"-Darsteller Chris Evans verteidigte ebenfalls seinen Kollegen Daniel Craig.

Was ist in "Good Morning Britain" passiert?

Als nun der britische Komiker Harry Hill in Piers Morgans eigener Show "Good Morning Britain" auf dem Sender ITV zu Gast war, nutzte dieser die Gelegenheit, Morgan für seinen Tweet zu bestrafen.

Hill war in der Sendung, um über sein neues Stand-up-Comedy-Programm für Kinder zu sprechen. In dem Zusammenhang wollte er den Moderatoren Piers Morgan und Susanna Reid zeigen, wie ein wahrer Komiker den Torten-Gag macht. (ITV)

Also sprühen der Moderator, die Moderatorin und der Komiker Rasierschaum auf Tortenböden. Plötzlich springt Harry Hill auf und schlägt Piers Morgan seine Torte ins Gesicht. Dazu ruft er: "Das ist für alle Männer, die Tragetücher nutzen! Das ist für Ross Kemp und für Daniel Craig!" Ross Kemp war zuvor mit einem Kuscheltier in einer Babytrage vor seiner Brust in die Show gekommen, um Morgan zu provozieren.

Hier kannst du die Szene selbst sehen: