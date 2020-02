Die Allgemeinheit versteht unter Cyborg jedoch Menschen, die sich Elektro-Chips einpflanzen lassen. Wie Thomas Schumann. Die Chips werden mithilfe einer Kanüle unter die Haut gespritzt. In der Regel machen das Body-Modifications-Artists (BodMod-Artists), also Künstler, die beispielsweise ihren Kunden Elfenohren machen oder Cutting und Branding - das künstlerische Schneiden und Brennen von Narben in die Haut - anbieten.



Bevor die Kanüle durch die Haut gestochen wird, kneift Thomas‘ BodMod-Artist ihm noch einmal kräftig in die Haut und drückt mit der noch verschlossenen Kanüle dagegen. „Ich bereite dich jetzt ein bisschen auf den Schmerz vor, den du gleich spürst. Wenn du dieses Kneifen gut aushältst, dann wird das Implantieren dir nicht wehtun“, sagt er. Er drückt ein wenig weiter, zieht die Plastik-Kappe von der Kanüle und drückt die dicke Nadel in Thomas‘ Hand.