Schmerz-Spritzen und Busen-Blitzen: Die sechste Folge von GNTM im Speed-Check

Die 14. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist in vollem Gange, und auch diesen Donnerstag mussten Heidi und die Mädchen wieder ran, denn irgendjemand hat diesen Quatsch ja schließlich auf 15 Folgen angesetzt.

In der "Haute Couture Edition" ging es allerdings weitaus weniger classy zu, als der Name es vermuten ließ. Daran konnte leider auch die wohlerzogene Gastjurorin Toni Garrn nichts ändern.

Was in Folge 6 von GNTM passierte, kannst du hier in unserem Speed-Check nachlesen.

Die Schnellzusammenfassung:

Das erste Casting steht an, heute ist alles ABOUT YOU. "Wir wollen eure Seele sehen", wünscht sich der Versandhandel-Fuzzi. Mithilfe von Spraydosen materialisieren sich die Seelen in selbstgestalteten Outfits irgendwo zwischen Fingerfarben-Workshop und Heath Ledgers Joker.

Weiter geht’s beim Shooting in der Wüste. In einem Setting, das an den "Spiel und Erholung"-Teil des Sportunterrichts in der Sekundarstufe 1 erinnert, kämpfen die Mädchen mit einem riesigen Stück Stoff und dem fehlenden Teamgeist ihrer zugewiesenen Partnerinnen.