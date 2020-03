Der Erfinder von "Go Fucking Work", Alex Lam, ist überrascht von dem Erfolg seines schroffen aber nützlichen Programms. Auf Product Hunt schreibt er:



Fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so abgehen würde!

Ich hatte das Gefühl unproduktiv zu sein, und anstatt zu arbeiten habe ich einen Website-Blocker gebaut, der mich beschimpft.

Hoffentlich hilft meine Prokrastination euch dabei produktiver zu sein. Ich liebe euer Feedback – immer her damit! Ok, zurück an die Arbeit jetzt. Also, nachdem ihr dann diesen Beitrag auf Facebook geteilt habt.







Dieser Beitrag von Marisa Kabas ist zuerst auf The Daily Dot erschienen. Übersetzung: Carolina Torres