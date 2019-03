Im Notfall lässt sich Hilfe über eine Notruf-Leiste organisieren. Notrufe landen dann in der Leitstelle des App-Betreibers in Berlin, die daraufhin Einsatzkräfte alarmiert. Auch die ausgewählte Begleitung kann einen Notruf auslösen. Im Optimalfall erreicht der Nutzer das Ziel sicher, und dann wird per App der Begleitung Bescheid gegeben.

Bis heute kam es laut Angaben der Kölner Polizei zu rund 70 Notfällen. Ein Beispiel für eine erfolgreiche Rettung: Eine Ostsee-Urlauberin wurde im Wald ohnmächtig, konnte über die App aber noch rechtzeitig einen Notruf absetzen. Durch die Übermittlung der GPS-Daten konnte sie von Einsatzkräften gefunden werden.