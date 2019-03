Er trägt einen engen Gummianzug, eine schwarze Weste und auffällige, hellblonde Haare. In den Händen: eine Kamera und Flyer. Auf seinem Rücken ein Schild: "Copyright-Riotcop". In diesem Outfit kämpft Gero Nagel, 28, aktuell gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform. Auf der Artikel-13-Demo in Berlin am Wochenende war ihm damit die Aufmerksamkeit vieler Menschen sicher.