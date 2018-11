Wer die Bezahl-Apps verwendet, muss bei kleineren Beträgen nur das Handydisplay einschalten, schon kann bezahlt werden. Erst bei Beträgen über 25 Euro muss eventuell auch ein PIN eingegeben werden.

Wie sicher ist die Bezahlung mit dem Handy?

Dass die Deutschen so sehr an ihrem Bargeld hängen, liegt auch an ihrem Misstrauen gegenüber mobilen Zahlungsmöglichkeiten.

Kann es passieren, dass man mit dem Smartphone versehentlich an der Kasse für jemand anderes bezahlen könnte? Unwahrscheinlich. Denn beim Bezahlvorgang muss das Handy sehr nah an das Kartenterminal gehoben werden – bei mehr als fünf Zentimeter Abstand wird es schon schwierig. Dass man also ausversehen mit dem Smartphone bezahlt ist nahezu ausgeschlossen. Und selbst wenn: Mit Google Pay etwa vibriert das Handy, kurz darauf erhalten Benutzerinnen und Benutzer eine Benachrichtigung über die Bezahlung.



Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, kann am Smartphone auch einfach die NFC-Funktion deaktivieren und nur zum Bezahlen wieder aktivieren – das macht es auch sicherer gegenüber NFC-fähigen Karten.





Nein. Denn hinterlegt sind nur virtuelle Kontonummern. Auch diese lassen sich über den Sperrnotruf 116 116 telefonisch deaktivieren. Plastikkarten können auch danach noch benutzt werden. Wenn ich mobil bezahle, habe ich doch gar keinen Kassenbon. Wie sieht es mit dem Umtausch von Waren aus? Gewährleistungsansprüche greifen meist nicht, wenn man den Kassenbon nicht aufbewahrt. Wer mobil bezahlt, speichert die Daten des Einkaufs aber automatisch – und kann so bis zu zwei Jahre nach dem Kauf mangelhafte Ware umtauschen.

Und wie sieht es mit Datenschutz aus? Das Bezahlen selbst gilt als sicher: Für jeden Vorgang wird ein neuer Token verwendet, es werden also keine vollständigen Kartendaten übertragen. Allerdings erhalten Google und Apple mit der Bezahlung über ihre Apps Informationen über das Einkaufsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer. Nach den derzeitigen Bestimmungen will Google etwa diese jedoch nicht für Werbezwecke verwenden – das könnte sich jedoch in Zukunft ändern.