Denn neue Emojis zu veröffentlichen ist gar nicht so einfach: Damit die Zeichen plattformĂŒbergreifend funktionieren, mĂŒssen sie in einem Format codiert sein, das von allen EndgerĂ€ten gelesen werden kann. Deshalb sind die Emoticons im "Unicode" enthalten – das ist ein weltweiter Standard, der jedem Buchstaben und Emoji eine individuelle Codierung gibt. Welche Emojis in diese Datenbank aufgenommen wird, darĂŒber entscheidet ein Unicode Konsortium. (SPIEGEL ONLINE)