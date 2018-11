Die digitale Zukunft zu wuppen, ist eine der wichtigsten Herausforderungen für die Bundesregierung. Vor allem schnelles Internet ist nicht überall in Deutschland verfügbar – die Große Koalition versprach eigentlich einen raschen Netzausbau. Deutschland liegt im weltweiten Geschwindigkeitsvergleich ziemlich weit hinten. Und nicht nur das: Fast nirgendwo in Europa ist mobiles Internet so teuer wie hier. (SPIEGEL ONLINE)