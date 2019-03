Und wenn man in Deutschland unterwegs ist und in dir stöbern will, könnte man fast meinen, du wärst altersschwach, so tatterig und langsam kommst du daher.

Jetzt stellst du dir die Sinnfrage: Wozu bin ich eigentlich da? Mache ich das Leben der Menschen wirklich besser?



Aber schau doch mal, wie weit du es gebracht hast. Obwohl so viele an dir gezweifelt haben.