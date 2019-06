Ich habe direkt nach meinem Bachelor in Sozialer Arbeit angefangen, hier zu arbeiten. Das war vor drei Monaten. Da mein Arbeitgeber ein kirchlicher Träger ist, der nach Tarif bezahlt, gab es keine Gehaltsverhandlung. Ich werde nach der Entgeltgruppe E9 bezahlt und mein Gehalt wird sich auch entsprechend dieser Gehaltsgruppe im Laufe der Jahre steigern. Da ich nur eine Teilzeitstelle habe, in der ich 60 Prozent arbeite, heißt das für mich, dass mir aktuell etwa 1900 Euro brutto im Monat gezahlt werden.

In meiner Unterkunft sind wir alle nur in Teilzeit eingestellt, weil wir die Arbeit dem Alltag der Frauen anpassen, die ja zur Schule oder Arbeit gehen. Darum arbeiten wir jeden Tag von 14 bis 20 Uhr.

Die Arbeitszeiten nerven. Wenn du abends nach Hause kommst, kannst du vielleicht kurz noch was unternehmen. Aber deine Freunde müssen ja alle früh wieder raus. Du selbst kannst dann eigentlich nur morgens was erledigen. Zum Glück ist meine Stelle befristet, denn lange werde ich so nicht arbeiten wollen.

Mein Gehalt ist recht niedrig – was in meiner aktuellen Lebenssituation noch in Ordnung ist. Ich komme gerade aus dem Studium und bin es gewöhnt, weniger Geld zur Verfügung zu haben. Ich lebe in einer WG, habe kein Auto. Für mich war immer klar, dass Geld für mich keine große Rolle spielt, sonst hätte ich mich nicht für den sozialen Bereich entschieden. Mein Gehalt ist also für mich noch in Ordnung, so bleiben wird es aber bestimmt nicht.



Wir tragen so viel Verantwortung. Das Schicksal anderer Menschen, die Hilfe benötigen, hängt von uns ab.

Im Gegensatz zu anderen Branchen finde ich unser Gehalt nicht gerecht: Wenn ich zum Beispiel an diejenige denke, die nach dem Bachelor einen Job in der Wirtschaft annehmen und die Möglichkeiten haben, Karriere zu machen und ihr Gehalt in immense Höhen zu steigern.



Viele Kolleginnen und Kollegen trauen sich nicht, gegen die Ungerechtigkeit vorzugehen. Ein Streik träfe die Falschen. Wenn ein Pilot streikt, fallen Geschäftstermine oder Urlaube aus. Wenn wir im sozialen Bereich streiken, müssen Menschen leiden, die auf Hilfe angewiesen sind.

Trotzdem bereue ich meine Jobentscheidung nicht. Denn viel wichtiger als Geld ist, dass ich einen Sinn in meiner Tätigkeit sehe – und das tue ich."