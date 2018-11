Aber, wer hätte es gedacht: Auch gegen Unpünktlichkeit gibt es eine App. Gabriele Oettingen ist Professorin für Psychologie an der New York University und an der Universität Hamburg und hat Woop entwickelt. Eine App, mit der man schlechte Gewohnheiten schrittweise loswerden kann. Das soll wie folgt funktionieren:

Man formuliert einen Wunsch .



. Dann stellt man sich vor, was passieren wird, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht.



geht. Im dritten Schritt verbildlicht man alle Hindernisse , die bei der Erfüllung des Wunsches auftreten können.



, die bei der Erfüllung des Wunsches auftreten können. Im letzten Schritt überlegt man, wie man diese Hindernisse bewältigen kann, dafür benutzt man die Wenn-dann-Planung. Die Wenn-dann-Planung soll ein schlechtes Verhalten mit einer guten Alternative ersetzen.

Klingt kompliziert? Hier ein Beispiel:

Wenn ich das Verlangen habe zu rauchen, dann trinke ich stattdessen ein Glas Wasser.

Ich benutze die Formel leicht abgewandelt für meine Unpünktlichkeit: Wenn ich zu lange für eine Sache brauche, obwohl ich gleich einen Termin habe, dann muss ich sie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

So will ich verhindern, dass ich bei unwichtigen Dingen in einen Flow-Zustand komme und die Zeit vergesse. Außerdem versuche ich, meine Impulse in "wichtig" und "unwichtig" einzuteilen. Wenn ich beim Schreiben dieses Textes auf mein Handy schaue, um die Uhrzeit zu checken, und sehe, dass mir Menschen auf WhatsApp geschrieben haben, ignoriere ich den Impuls, die Nachrichten zu lesen und darauf zu antworten.