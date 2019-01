Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen das Schlimmste befürchten. Manche haben Angst vor Flüchtlingen, andere vor zu viel Rechtspopulisten und irgendwie alle vor dem Tag, an dem Donald Trump den Atomkoffer der USA überreicht bekommt.

Vollkommen logisch also, dass sich Forscher die eine wichtige Frage stellen:

Wie lange überlebt die Menschheit im Falle einer Zombie-Apokalypse?